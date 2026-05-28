Мишустин снова назначил Исаева гендиректором Запорожской АЭС

Генеральным директором крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова назначен Владислав Исаев.

Источник: РБК

Генеральным директором крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова назначен Владислав Исаев. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия “Запорожская АЭС” сроком на 2 года», — говорится в распоряжении.

Исаев был назначен директором ЗАЭС срокм на два года 1 апреля 2024 года.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. По информации на сайте станции, все шесть энергоблоков находятся в режиме холодного останова, при этом блок номер 1 проходит средний ремонт.

Материал дополняется.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
