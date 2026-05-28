Мишустин снова назначил Исаева гендиректором Запорожской АЭС

Генеральным директором крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова назначен Владислав Исаев. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия “Запорожская АЭС” сроком на 2 года», — говорится в распоряжении.
Исаев был назначен директором ЗАЭС срокм на два года 1 апреля 2024 года.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. По информации на сайте станции, все шесть энергоблоков находятся в режиме холодного останова, при этом блок номер 1 проходит средний ремонт.
