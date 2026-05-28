Отец астролога Вероники Аникиевич, которая консультировала бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака по вопросам кадров, поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом рассказала тетя гадалки Вера Валентиновна.
По ее словам, Федор Аникиевич живет в населенном пункте Херсонской области, который был освобожден российскими войсками в самом начале специальной военной операции.
— Ее отец — Федор Николаевич — не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее. На почве ее антироссийских взглядов у Вероники с отцом вспыхивали ссоры, — рассказала женщина.
Она отметила, что Федор Аникиевич всегда поддерживает Россию и регулярно участвует в параде 9 Мая. Когда он навещал дочь в Киеве, куда Вероника уехала после получения диплома, он заметил, что ее взгляды изменились.
Федор Аникиевич назвал дочь Верой в честь своей матери, которая воевала в партизанском отряде против нацистов. Однако, переехав в Киев, Вера Аникиевич начала называть себя Вероникой — в соответствии с европейскими традициями, передает RT.
Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Аникиевич за два года официально заработала всего 4,5 тысячи долларов. Он отметил, что последний раз женщина была трудоустроена в 2012 году, а затем в ее налоговой истории наступил перерыв в 12 лет.
15 мая кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что информация о том, что Ермак для принятия важных политических решений пользовался услугами гадалки, звучит смехотворно.