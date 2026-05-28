Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец гадалки Ермака пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов

Отец астролога Вероники Аникиевич, которая консультировала бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака по вопросам кадров, поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом рассказала тетя гадалки Вера Валентиновна.

Отец астролога Вероники Аникиевич, которая консультировала бывшего главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака по вопросам кадров, поддерживает Россию и пытался убедить дочь отказаться от антироссийских взглядов. Об этом рассказала тетя гадалки Вера Валентиновна.

По ее словам, Федор Аникиевич живет в населенном пункте Херсонской области, который был освобожден российскими войсками в самом начале специальной военной операции.

— Ее отец — Федор Николаевич — не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее. На почве ее антироссийских взглядов у Вероники с отцом вспыхивали ссоры, — рассказала женщина.

Она отметила, что Федор Аникиевич всегда поддерживает Россию и регулярно участвует в параде 9 Мая. Когда он навещал дочь в Киеве, куда Вероника уехала после получения диплома, он заметил, что ее взгляды изменились.

Федор Аникиевич назвал дочь Верой в честь своей матери, которая воевала в партизанском отряде против нацистов. Однако, переехав в Киев, Вера Аникиевич начала называть себя Вероникой — в соответствии с европейскими традициями, передает RT.

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Аникиевич за два года официально заработала всего 4,5 тысячи долларов. Он отметил, что последний раз женщина была трудоустроена в 2012 году, а затем в ее налоговой истории наступил перерыв в 12 лет.

15 мая кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что информация о том, что Ермак для принятия важных политических решений пользовался услугами гадалки, звучит смехотворно.