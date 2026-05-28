Россельхознадзор усомнился в компетентности аграрной политики в Армении

Армянская сельхозпродукция не соответствует требованиям России и ЕАЭС в последнее время, заявили в Россельхознадзоре, передает ТАСС. В ведомстве также предположили, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения министерства сельского хозяйства республики.
«Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», — заявили в ведомстве.
В 2019 году в Армении было ликвидировано министерство сельского хозяйства и вопросами сельского хозяйства стало заниматься министерство экономики.
С 30 мая будет ограничен ввоз в Россию овощей и фруктов из Армении. Ранее ограничительные меры затронули армянские цветы, воду «Джермук», а также коньяк и вино от трех армянских производителей.
