Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр: Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 28 мая, заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 28 мая, заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.

— Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну, — написал политик.

Петер Мадьяр и Марк Рютте провели в Брюсселе первую встречу после смены правительства в Венгрии.

В тот же день венгерский премьер-министр заявил, что новое правительство страны, аналогично своим предшественникам, выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз (ЕС) и считает, что эта страна должна соответствовать тем же требованиям, что и другие кандидаты на вступление.

25 мая в СМИ появилась информация о том, что руководство ЕС оказалось разочаровано позицией Петера Мадьяра. Журналисты со ссылкой на европейских чиновников сообщили, что смена власти в Венгрии не повлияла на ее географическое положение и отношения с Россией.

22 мая Мадьяр объявил, что правительство Венгрии приняло решение запретить импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше