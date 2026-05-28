В Нижнем Новгороде состоятся гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

«“Красная Жизель” — еще один шаг к идеальному спектаклю. Создать его я мечтаю всю свою жизнь. Я был потрясен, узнав детали жизни Ольги Спесивцевой. И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля. Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой. Но роковую роль в жизни Спесивцевой сыграло и то, что, будучи прима-балериной, она оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее. Создавая этот спектакль, мы хотели, чтобы балетный театр отдал дань памяти Ольге Спесивцевой — великой балерине с трагической судьбой. Балет “Красная Жизель”, помимо того, что он прекрасен по форме, еще и очень глубок по своему содержанию», — рассказал художественный руководитель театра Борис Эйфман.