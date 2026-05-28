В Нижнем Новгороде состоятся гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

В Нижнем Новгороде 29 и 30 мая состоятся гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. На сцене Нижегородского ТЮЗа покажут спектакль «Красная Жизель» (12+). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Выступления труппы организованы РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли». Визит в Нижний Новгород завершает весенние гастроли театра в России.
Балет «Красная Жизель» повествует о судьбе русской балерины Ольги Спесивцевой. История жизни выдающейся танцовщицы, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишенных. Средствами пластики психологического балетного театра в спектакле передана трагедия беззащитности обладательницы блестящего дара перед ударами рока, гнетущими воспоминаниями и страхами. Хореографический оммаж блистательной танцовщице Ольге Спесивцевой посмотрели уже в Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Казани, Чебоксарах.
Спустя почти три десятилетия после премьеры Борис Эйфман «заново сочинил» «Красную Жизель», значительно изменив ее хореографическую партитуру. Усовершенствованию подверглось и художественное оформление знаменитой постановки, в своем модернизированном виде ярко отражающее выразительные возможности современного сценического искусства. Премьера новой версии состоялась 26 августа 2025 года.
«“Красная Жизель” — еще один шаг к идеальному спектаклю. Создать его я мечтаю всю свою жизнь. Я был потрясен, узнав детали жизни Ольги Спесивцевой. И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля. Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой. Но роковую роль в жизни Спесивцевой сыграло и то, что, будучи прима-балериной, она оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее. Создавая этот спектакль, мы хотели, чтобы балетный театр отдал дань памяти Ольге Спесивцевой — великой балерине с трагической судьбой. Балет “Красная Жизель”, помимо того, что он прекрасен по форме, еще и очень глубок по своему содержанию», — рассказал художественный руководитель театра Борис Эйфман.
Показы балета «Красная Жизель» пройдут на сцене Нижегородского ТЮЗа 29 мая в 18:30, а 30 мая спектакль покажут дважды — в 18:30 и дополнительный показ — в 12:00.