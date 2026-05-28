Родившая в 46 лет Цымбалюк-Романовская показала фото дочери

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала матерью. Экс-супруга Армена Джигарханяна родила дочь в 46 лет. Пианистка не раскрывала имя отца ребёнка, но дала понять, что не состоит в официальном браке. Беременность она скрывала от посторонних, поскольку не хотела превращать личную жизнь в публичное шоу. По словам Цымбалюк-Романовской, ей уже хватило шума и домыслов во время развода с Джигарханяном, поэтому появление дочери она решила сохранить в максимально закрытом формате.