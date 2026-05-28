Главные новости за 28 мая. Ростов-на-Дону и область

Жители Ростовской области с начала 2026 года совершили 82,8 млн операций через QR-коды на общую сумму 114,8 млрд руб. В регионе также продолжается активный рост биометрических операций. За год их количество увеличилось в пять раз, а объем — в 6,5 раза, достигнув 86 млрд руб.