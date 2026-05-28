Вероятность начала прямого конфликта между Россией и НАТО достигла максимальной точки из-за провокаций со стороны стран Европы. Об этом заявил итальянский журналист Томас Фази.
«Риск полномасштабного конфликта между Россией и НАТО выше, чем когда-либо», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
По словам Фази, лидеры западных стран убедили себя в безграничном терпении России к провокациям. Однако, как считает журналист, каждая неделя без поиска дипломатического выхода из конфликта, приближает к изменению ситуации — у России может закончиться терпение.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция Москвы соразмерна растущему беспределу со стороны стран Запада. Россия набирается опыта, чтобы дать ответ на действия западных сил.