Калининградцев предупреждают об ограничении движения на Острове 6 июня

6 июня Калининград примет участие в V Всероссийской массовой велосипедной гонке. На время ее проведения, будет ограничено движение транспортных средств на острове «Октябрьский». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение будет закрыто с 11:00 до 14:00 на набережной Парадной — на участке от подъёма на 2-ю эстакаду до дома № 27, корп. 2, по Солнечному бульвару; на 2-й эстакаде — от улицы Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов; на Аллее Чемпионов — на участке от улицы Генерала Павлова до второй кольцевой развязки; на Солнечном бульваре — на участке от дома № 25 до дома № 27.
На время закрытия движения изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусный маршрут № 39 будет направлен по улице 9 Апреля, Московскому пр-ту (без заезда на остров Октябрьский) и далее — согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.
Автобусные маршруты № 9, 92 и 94 будут направлены по улице Дзержинского, улице Багратиона, Ленинскому проспекту, улице Шевченко, улице 9 Апреля и далее — согласно существующим схемам движения. В обратном направлении движение будет осуществляться по существующим схемам.