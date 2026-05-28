Соединенные Штаты исключили из реестра антироссийских санкций два танкера и 11 физических лиц, среди которых и покойные члены Федерального Собрания РФ. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Согласно информации ведомства, американские санкции были отменены, в частности, в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939−2024), экс-сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева (1962−2023), бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой (1973−2025) и ряда других российских законодателей. Также из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D.
В заявлении, опубликованном пресс-службой Минфина США, указано, что из санкционных списков было исключено 76 устаревших позиций. В документе подчеркивается, что это касается «умерших лиц и списанных или выведенных из эксплуатации судов». Санкции также были сняты с физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии, Перу.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 26 марта принял решение о продлении действия антироссийских санкций, которые Вашингтон ввел после начала специальной военной операции на Украине, а также под предлогом приписанного Москве вмешательства в американские выборы.
Кроме того, глава государства заявил, что США возобновит действие антироссийских санкций, связанных с энергетикой, как только цены на нефть стабилизируются. Ранее Вашингтон разрешил покупку нефти и производных продуктов Москвы, которые были погружены на танкеры до 12 марта.
Редакторы издания The European Conservative заявили, что смягчение США ограничений в отношении России и ее энергетики стало поворотным моментом для Запада с начала спецоперации, что фактически загнало Европу в ловушку.