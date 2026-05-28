США вывели из-под действия санкций 11 физлиц и два танкера

В заявлении, опубликованном пресс-службой Минфина США, указано, что из санкционных списков было исключено 76 устаревших позиций. В документе подчеркивается, что это касается «умерших лиц и списанных или выведенных из эксплуатации судов». Санкции также были сняты с физических и юридических лиц из Колумбии, Испании, Алжира, Филиппин, Мексики, Ирака, Сирии, Мьянмы, Киргизии, Ливии, Японии, Камбоджи, Туниса, Катара, Саудовской Аравии, Бахрейна, Австралии, Перу.