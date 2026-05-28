Зеленский пожаловался, что Запад мешает ему создать свою баллистическую систему

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги намеренно препятствует Киеву в разработке собственной баллистической системы. Об этом пишут украинские СМИ.
— Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции, — приводит его слова РИА Новости.
Тем временем Европейский союз (ЕС) утвердил передачу Украине уже седьмого транша в размере 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов евро, которая продолжается с 2024 года.
На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что Евросоюз и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву. В частности, объединение должно утвердить программу макрофинансовой помощи, основанной на обязательствах Украины, а также изменить положения о фонде для ее поддержки.
29 апреля СМИ сообщили, что власти Евросоюза настаивают на проведении налоговой реформы на Украине и угрожают в противном случае ужесточить условия предоставления финансирования в размере 90 миллиардов евро. По данным журналистов, одним из требований является повышение НДС до 20 процентов для компаний на льготной системе с годовым доходом свыше 77,4 тысячи евро.