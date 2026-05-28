В России будет воссоздано Челябинское высшее танковое командное училище

В Челябинской области воссоздадут высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году.

Источник: Комсомольская правда

В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище, которое было расформировано в 2007 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте опубликования правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Челябинское высшее танковое командное училище”, — говорится в документе.

Учреждение Министерства обороны РФ будет осуществлять учебную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования, в также научно-исследовательскую деятельность.

Ранее KP.RU сообщал, что о наборе курсантов объявило воссозданное Новочеркасское высшее военное командное училище связи в Ростовской области. Учреждение предлагает направление подготовки по инфокоммуникационным технологиям и системам специальной связи.