В России будет воссоздано Челябинское высшее танковое командное училище

В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище, которое было расформировано в 2007 году. Соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте опубликования правовых актов.
«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Челябинское высшее танковое командное училище”, — говорится в документе.
Учреждение Министерства обороны РФ будет осуществлять учебную деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования, в также научно-исследовательскую деятельность.
Ранее KP.RU сообщал, что о наборе курсантов объявило воссозданное Новочеркасское высшее военное командное училище связи в Ростовской области. Учреждение предлагает направление подготовки по инфокоммуникационным технологиям и системам специальной связи.