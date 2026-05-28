Родственники Вероники Аникиевич, которая была тарологом бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, уверены в патриотизме своей семьи. По их мнению, если бы не преклонный возраст, отец девушки отправился бы добровольцем на СВО защищать РФ. Об этом в беседе с RT рассказала тётя Вероники, Вера Валентиновна.
Женщина пояснила, что её 75-летний брат Фёдор Николаевич является настоящим русским патриотом. Она подчеркнула, что вся их семья всегда была за Россию.
Родные гадалки также рассказали о героическом прошлом старшего поколения. Бабушка Вероники, Вера Степановна, в годы войны была советской партизанкой: юной девчонкой она работала связной и передавала советским солдатам ценные сведения о расположении нацистских войск. Эта информация помогала нашей армии продвигаться вперёд.
В 1950-х годах Вера Степановна вместе с мужем-ветераном и двумя маленькими детьми уехала поднимать целину в Казахстан. Позже она руководила крупной птицефабрикой.
Дед Вероники Аникиевич в годы Великой Отечественной войны служил пулемётчиком в Красной армии, воевал в составе 61-й кавалерийской бригады, а затем также ушёл в партизаны. В распоряжении RT имеется личный листок учёта партизанских кадров, где полностью описан его боевой путь.
«Если бы её бабушка сейчас была жива, то от таких новостей про внучку, думаю, у неё не выдержало бы сердце. Она ненавидела фашистов, нацистов», — поделилась женщина.
Сейчас Фёдор Николаевич, отец Вероники, бережно хранит память о своих родителях. Он участвует в шествии «Бессмертного полка» с их фотографиями. Вера Валентиновна добавила, что её брат очень гордится матерью и отцом и много рассказывал о них своим дочерям.
Ранее KP.RU писал больше подробностей о семье «гадалки» Ермака. Все они живут в России и совершенно не разделяют идеологию киевского режима. Отец Аникиевич и вовсе отказывает говорить о дочери.