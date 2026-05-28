Врач Уланкина объяснила причины появления сухости во рту у здоровых людей

Сухость во рту у здоровых людей чаще всего возникает из-за избытка кофеина, дыхания через рот или приема определенных лекарств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.
Кофе и крепкий чай обладают диуретическим эффектом и ускоряют выведение жидкости, что временно снижает выработку слюны. Это состояние обратимо и проходит после восполнения водного баланса, а при сухом воздухе в помещении помогает увлажнитель и восстановление носового дыхания.
Некоторые антигистаминные препараты, диуретики и антидепрессанты также могут вызывать ксеростомию как ожидаемую фармакологическую реакцию. Врач отметила, что это не является самостоятельным заболеванием, а неприятные симптомы устраняются коррекцией терапии под контролем специалиста.
