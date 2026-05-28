Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Уланкина объяснила причины появления сухости во рту у здоровых людей

Врач Ольга Уланкина сообщила, что избыток кофе в рационе может вызвать сухость во рту у здоровых людей.

Источник: Аргументы и факты

Сухость во рту у здоровых людей чаще всего возникает из-за избытка кофеина, дыхания через рот или приема определенных лекарств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

Кофе и крепкий чай обладают диуретическим эффектом и ускоряют выведение жидкости, что временно снижает выработку слюны. Это состояние обратимо и проходит после восполнения водного баланса, а при сухом воздухе в помещении помогает увлажнитель и восстановление носового дыхания.

Некоторые антигистаминные препараты, диуретики и антидепрессанты также могут вызывать ксеростомию как ожидаемую фармакологическую реакцию. Врач отметила, что это не является самостоятельным заболеванием, а неприятные симптомы устраняются коррекцией терапии под контролем специалиста.

Ранее врачи рассказали о влиянии холодного кофе на организм в жару.