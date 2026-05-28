Кравцов: обсуждаются поставки учебников русского языка в казахские школы

Россия обсуждает с Казахстаном поставки учебников русского языка в казахские школы, рассказал aif.ru министр образования РФ Сергей Кравцов.
По его словам, обсуждения этого вопроса сейчас ведутся, окончательное решение пока не принято.
С государственным визитом в Казахстане сейчас находится президент России Владимир Путин. По итогам переговоров стороны договорились об открытии трех российских школ в Казахстане.
«Три российские школы будут открыты в Казахстане, еще три российско-казахские — у нас в стране», — заявил Кравцов aif.ru.
