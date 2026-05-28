«Радиостанции Судного дня» передала четвертое за день сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», в четверг, 28 мая, передала четвертое за день зашифрованное сообщение.
В 19:03 по мск в эфире прозвучало слово «власяничный».
Напомним, 10.54 по мск «Радиостанция Судного дня» передала слово «паранойя», в 13.04 по мск — «вигвам», в 14.26 по мск — «оттягивание».
Отметим, УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в обычном режиме передает монотонный жужжащий сигнал, за что ее называют «Жужжалка». Предположительно, она связана с военными структурами РФ.