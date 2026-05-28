«Радиостанции Судного дня» передала четвертое за день сообщение

Отметим, УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в обычном режиме передает монотонный жужжащий сигнал, за что ее называют «Жужжалка». Предположительно, она связана с военными структурами РФ.