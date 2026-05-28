КХЛ вручила индивидуальные награды по итогам завершившегося сезона

Лучшим вратарем был признан Никита Серебряков, представляющий «Авангард». В регулярном чемпионате он стал лидером по числу побед — 35 в 54 матчах. Голкипер отразил 93,1% бросков и в среднем пропускал 2,14 шайбы. Никита Серебряков во второй раз в карьере стал лауреатом премии. Ранее он признавался лучшим вратарем в сезоне-2022/23, когда выступал за владивостокский «Адмирал».