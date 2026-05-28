Mash: В Сургуте наступил комариный «апокалипсис»

Сразу в нескольких регионах России зафиксировали раннее нашествие комаров. Большое количество насекомых отмечают жители Подмосковья, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской и Тюменской областей, а также Республики Башкортостан. Большое количество снега этой зимой создало естественную защиту для личинок и яиц насекомых, а весеннее таяние снега привело к образованию большого количества временных водоемов. Дополнительным фактором стало раннее потепление и осадки, которые ускорили развитие личинок в 2−3 раза.