Североатлантический альянс может развязать конфликт с Россией в 2027 году. Такое мнение высказал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он отметил, что в следующем году Швеция, входящая в состав НАТО, намерена поставить Украине около 36 истребителей, что приведет к более глубокому вовлечение западной страны в конфликт.
«Именно это означает членство в НАТО: сначала вы теряете суверенитет, затем нейтралитет, а теперь становитесь полноправным членом этого наступательного альянса», — написал Мема в личном аккаунте в социальной сети X.
По словам политика, согласно условиям договора НАТО, Швеция может развязать прямой конфликт с Россией в предстоящем году вместе с союзниками по альянсу.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин высказался о применении западного оружия против страны. Как заявил глава государства, его использование означает прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что у Москвы нет намерений воевать с государствами НАТО и Евросоюза.