Стало известно, почему нельзя оставлять чеки в магазине

Оставленные у кассы бумажные чеки могут представлять угрозу для покупателей и бизнеса. Об этом RT рассказал юрист Александр Хаминский.
По словам специалиста, особую осторожность следует соблюдать с чеками из магазинов электроники, ювелирных салонов и пунктов выдачи интернет-заказов. Такие документы способны косвенно раскрывать сведения о покупках, уровне дохода и потребительских привычках человека.
Хаминский отметил, что данные из кассовых чеков нередко используют мошенники. Информация помогает злоумышленникам делать более убедительные звонки от имени банков или торговых организаций.
Кроме того, чужие чеки применяются в схемах, связанных с возвратом украденного или подмененного товара. По словам юриста, с их помощью пытаются получить компенсации, бонусы или подарочные сертификаты.
Эксперт добавил, что кассовые документы иногда используют для фиктивной отчетности, подделки документов и подтверждения расходов, которых в действительности не было.
Юрист рекомендовал не оставлять чеки возле касс и уничтожать их перед утилизацией — например, разрывать на мелкие части.
Специалист также обратил внимание, что на некоторых чеках могут содержаться дополнительные данные о покупке, включая часть номера карты, дату и время оплаты, а также сведения о торговой точке. По его словам, такая информация может использоваться при попытках социальной инженерии и телефонного мошенничества.
