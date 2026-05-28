SHAMAN подирижировал «хором» иноагентов в Зеленограде

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, продирижировал «хором» культурных деятелей, признанных иностранными агентами, на концерте в Зеленограда. Об этом в четверг, 28 мая, рассказали помощники артиста.
Во время концертной премьеры песни «Россия-мама» в рамках своего тура «30 лет на сцене» Дронов устроил перфоманс с видеороликом, в котором показывали ИИ-копии знаменитостей.
Этот же видеоролик исполнитель продемонстрировал в клипе на эту песню.
В видеоролике, опубликованном 28 мая, он в классическом черном костюме раскладывает на столе фотографии россиян-иноагентов и изучает их «личные дела». Среди них присутствуют снимки журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*.
Телеведущий Максим Галкин*, фотография которого также присутствовала в клипе, заявил, что клип SHAMAN представляет собой «доску почета». Также он выразил мнение, что «при попытке снискать народную славу» Дронов случайно наткнулся на «незапланированные смыслы».
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.