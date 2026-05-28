Волжская ГЭС снизила сбросы воды до минимума рыбной полки с 29 мая

Волжская ГЭС в конце мая 2026 года снизила сбросы воды третий раз за неделю. Согласно последним указаниям Росводресурсов с 29 мая волгоградский гидроузел переходит на режим работы со сбросными расходами в 16 000 ± 500 кубометров в секунду. Это минимальный объем для так называемой рыбной полки, которая нужна для хорошего нереста. Держать такой график сброса воды Волжская ГЭС будет до 10 июня или до особого указания Федерального агентства водных ресурсов.