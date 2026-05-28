Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты подробности конфликта Елизаветы II и Меган Маркл из-за украшений

Стали известны новые подробности конфликта Меган Маркл с королевой Великобритании Елизаветой II, произошедшего перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году.

Источник: Аргументы и факты

Стали известны детали разногласий между Меган Маркл и британской королевой Елизаветой II, имевших место перед её бракосочетанием с принцем Гарри в 2018 году. Информация была опубликована изданием The Daily Beast.

Эксперт по вопросам британской монархии Роберт Хардман рассказал об этом инциденте в рамках подкаста The Royalist. Согласно его объяснению, королева имела обыкновение выбирать украшения из своего собрания во время встреч с будущими женами своих сыновей и внуков. Это была особенная церемония: она предлагала пять или шесть предметов, а будущая невеста оценивала их в течение всего утра или дня.

В данном случае процедура не соблюдалась. Меган прибыла не самостоятельно, а совместно с Гарри, поэтому королева не смогла провести с ней приватную встречу. Меган отдала предпочтение бриллиантовой диадеме королевы Марии.

Через несколько недель Меган внезапно потребовала немедленной передачи ей этого украшения. Столь急切ное требование было связано с прибытием её известного стилиста по волосам; она желала заранее проверить, как диадема сочетается с её новой стрижкой.

Организация передачи оказалась сложной. Прежде всего, требовалось подготовить соответствующие документы и обеспечить страхование. Кроме того, Меган настояла на проверке происхождения драгоценных камней: она беспокоилась, что колониальное прошлое бриллиантов может негативно отразиться на её общественном образе.

Во время проведения проверки украшения в семье возрастало напряжение, а в дворец регулярно поступали звонки с выражением недовольства и требованием加快 процесса передачи диадемы. «Звонил и выражал раздражение всегда Гарри, что интересно, — отметил Хардман. — Меган этого никогда не делала».

В итоге конфликт удалось урегулировать, однако он негативно повлиял на взаимоотношения Гарри и Меган с придворным окружением и членами королевской семьи.

Узнать больше по теме
Елизавета II: биография и долгое правление королевы Англии
За многие годы правления Елизавета II пережила не только радостные моменты, но и столкнулась с критикой, потерями и войнами. Рассмотрим биографию королевы Англии детальнее.
Читать дальше