Раскрыты подробности конфликта Елизаветы II и Меган Маркл из-за украшений

Стали известны детали разногласий между Меган Маркл и британской королевой Елизаветой II, имевших место перед её бракосочетанием с принцем Гарри в 2018 году. Информация была опубликована изданием The Daily Beast.
Эксперт по вопросам британской монархии Роберт Хардман рассказал об этом инциденте в рамках подкаста The Royalist. Согласно его объяснению, королева имела обыкновение выбирать украшения из своего собрания во время встреч с будущими женами своих сыновей и внуков. Это была особенная церемония: она предлагала пять или шесть предметов, а будущая невеста оценивала их в течение всего утра или дня.
В данном случае процедура не соблюдалась. Меган прибыла не самостоятельно, а совместно с Гарри, поэтому королева не смогла провести с ней приватную встречу. Меган отдала предпочтение бриллиантовой диадеме королевы Марии.
Через несколько недель Меган внезапно потребовала немедленной передачи ей этого украшения. Столь急切ное требование было связано с прибытием её известного стилиста по волосам; она желала заранее проверить, как диадема сочетается с её новой стрижкой.
Организация передачи оказалась сложной. Прежде всего, требовалось подготовить соответствующие документы и обеспечить страхование. Кроме того, Меган настояла на проверке происхождения драгоценных камней: она беспокоилась, что колониальное прошлое бриллиантов может негативно отразиться на её общественном образе.
Во время проведения проверки украшения в семье возрастало напряжение, а в дворец регулярно поступали звонки с выражением недовольства и требованием加快 процесса передачи диадемы. «Звонил и выражал раздражение всегда Гарри, что интересно, — отметил Хардман. — Меган этого никогда не делала».
В итоге конфликт удалось урегулировать, однако он негативно повлиял на взаимоотношения Гарри и Меган с придворным окружением и членами королевской семьи.