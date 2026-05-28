Срыв рейсов из Турции: туристов из РФ вывезут другими авиакомпаниями

Российских туристов, оставшихся в Анталье после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, доставят домой альтернативными перевозчиками. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По его словам, возвращения в Россию сейчас ожидают около трех тысяч человек. Речь идет о туристах, которые должны были вылететь рейсами из Антальи.
Горин отметил, что турецкое направление остается одним из самых востребованных у россиян, а все пассажиры будут вывезены в ближайшие сроки. Для этого задействуют возможности других авиакомпаний.
В РСТ уточнили, что организацией размещения туристов и подбором новых билетов занимаются туроператоры. Поскольку пассажиры летели организованными туристическими рейсами, расходы на проживание и альтернативную перевозку берут на себя заказчики чартерных программ.
Air Anka ранее скорректировала ряд рейсов в Россию. Изменения затронули направления из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу.
В Росавиации сообщили, что дополнительные разрешения на выполнение полетов в Россию для авиакомпании действовали до 25 мая.
На фоне изменений в расписании туроператоры продолжают координировать вывоз пассажиров и информировать туристов о новых датах и времени отправления рейсов. Часть путешественников временно размещена в гостиницах до организации обратного вылета.
Читайте также: Стало известно, почему нельзя оставлять чеки в магазине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.