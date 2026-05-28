Груду погибших рыб и акул нашли на пляже: некоторые из них оказались уникальными

Ранее в Техасе 17-летний подросток угодил в больницу после того, как попытался затащить акулу в лодку. Инцидент произошёл 25 мая недалеко от Галвестона. Юноша рыбачил с отцом и ещё одним человеком, а когда попытался поднять хищницу на борт, та укусила его за руку или ногу.