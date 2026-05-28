Груду погибших рыб и акул нашли на пляже: некоторые из них оказались уникальными

На побережье Уэльса местные жители обнаружили рыболовные сети, доверху наполненные мертвыми акулами и другой рыбой. Страшные находки были сделаны в двух разных местах, что вызвало шок у очевидцев. Об этом сообщает сайт BBC News.
Первой находкой стала груда погибших рыб, среди которых преобладали кошачьи акулы. Их нашли на пляже у деревни Саундерсфут. Спустя несколько дней 65-летняя медсестра Полин Моррис наткнулась на огромную сеть с акулами уже недалеко от городка Барри-Порт.
Полин Моррис рассказала, что увиденное её сильно шокировало. Она описала, что на песке лежала довольно большая площадь, покрытая рыбами и акулами, запутавшимися в сети. Женщина предположила, что этот улов могли намеренно или случайно сбросить с какого-то рыболовецкого судна.
Стоит отметить, что кошачьи акулы могут вырастать до 1,7 метра в длину. У них есть необычная особенность: в случае опасности они раздуваются, становясь в два-три раза толще обычного.
Ранее в Техасе 17-летний подросток угодил в больницу после того, как попытался затащить акулу в лодку. Инцидент произошёл 25 мая недалеко от Галвестона. Юноша рыбачил с отцом и ещё одним человеком, а когда попытался поднять хищницу на борт, та укусила его за руку или ногу.