В Индонезии рассказали о рекордном росте туристов из РФ в стране

Число российских туристов в Индонезии в 2025 году выросло почти на 30 процентов и достигло рекордных 178,4 тысячи человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель Совета представителей регионов республики Султан Бактиар Наджамудин.
Он отметил, что россияне считают страну своим «вторым домом». По его данным, авиакомпания «Аэрофлот» уже увеличила частоту рейсов на Бали.
Политик подчеркнул вклад гостей из РФ в местную экономику и создание рабочих мест, призвав их строго соблюдать законы принимающей страны.
Наджамудин выразил уверенность в дальнейшем росте туристического потока благодаря стабильным отношениям между государствами. Он ожидает увеличения числа россиян как в текущем, так и в последующие годы.
