В Индонезии рассказали о рекордном росте туристов из РФ в стране

Число российских туристов в Индонезии в 2025 году выросло почти на 30 процентов и достигло рекордных 178,4 тысячи человек. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель Совета представителей регионов республики Султан Бактиар Наджамудин.