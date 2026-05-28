В Великобритании на пляжах Уэльса нашли сети с сотнями кошачьих акул

На побережье Великобритании местные жители обнаружили сети с сотнями мертвых акул и других рыб. Об этом сообщает сайт BBC News.

Первые мертвые рыбы были найдены на пляже в окрестностях села Саундерсфут. Спустя несколько дней 65-летняя медсестра Полин Моррис наткнулась на огромную сеть с акулами недалеко от городка Барри-Порт. Оба случая произошли в Уэльсе.

Большинство пойманных акул также оказались кошачьими. Моррис предполагает, что рыбы могли быть случайно или намеренно сброшены с рыболовецкого судна, говорится в материале.

Кошачьи акулы могут достигать длины до 1,7 метра и обладают уникальной способностью: в случае угрозы они могут надуваться, увеличиваясь в размерах вдвое или втрое.

В апреле из-за повышения температуры поверхности экваториальной части Тихого океана в США началось нашествие опасных для людей акул. Обычно весной к берегам Южной Калифорнии приплывают большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты для рождения детей. Но при сильной климатической аномалии в регионе становится слишком тепло, и многие из этих видов перемещаются на север.

