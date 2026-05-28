В Великобритании на пляжах Уэльса нашли сети с сотнями кошачьих акул

В апреле из-за повышения температуры поверхности экваториальной части Тихого океана в США началось нашествие опасных для людей акул. Обычно весной к берегам Южной Калифорнии приплывают большие белые акулы, акулы мако и акулы-молоты для рождения детей. Но при сильной климатической аномалии в регионе становится слишком тепло, и многие из этих видов перемещаются на север.