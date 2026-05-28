Врач Кондрахин объяснил, можно ли сердечникам работать в жару на даче

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно работать на огороде только в вечернее время и с обязательными перерывами для дозирования нагрузки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Эксперт предупредил, что прием снижающих давление мочегонных препаратов в жару приводит к обезвоживанию и сгущению крови, что значительно повышает нагрузку на сердце. После зимнего периода физической пассивности организму требуется от 14 до 21 дня на адаптацию, поэтому резкое увеличение активности недопустимо.
Кардиолог рекомендовал распределять работу на несколько дней и делать пятнадцатиминутные перерывы в тени при появлении усталости. Полностью исключать физическую активность не стоит, но ее интенсивность должна быть адекватной и приносить удовольствие, а не истощение.
Врач посоветовал избегать работ в период с 11 утра до 18 вечера, когда наблюдается максимальная жара. В это время пациентам с сердечной недостаточностью лучше оставаться дома и заниматься другими делами, чтобы не провоцировать ухудшение состояния.
