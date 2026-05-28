Нутрициолог Педорич рассказала, как выявить опасный дефицит железа

Опасный дефицит железа проявляется физической слабостью, одышкой, головокружением и бледностью кожи, при этом даже длительный сон не восстанавливает силы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала нутрициолог Анна Педорич.
Специалист пояснила, что усталость при нехватке этого микроэлемента носит преимущественно физический характер и снижает выносливость. Человеку становится сложно выполнять даже простые повседневные действия из-за выраженного упадка сил.
Нутрициолог предупредила, что дефицит железа развивается медленно и организм подает сигналы задолго до явного ухудшения состояния. Многие люди ошибочно списывают эти симптомы на обычное переутомление, игнорируя необходимость диагностики.
