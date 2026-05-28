Эксперт Беловошин рассказал, что нельзя делать в грозу

Спасатель пояснил, что приближение непогоды можно распознать по темным облакам, резкому изменению температуры и безветрию, а расстояние до грозового фронта вычисляется по паузе между вспышкой и громом. Три секунды тишины соответствуют одному километру, и сокращение этого интервала сигнализирует о необходимости срочно искать укрытие.