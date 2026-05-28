Эксперт Беловошин рассказал, что нельзя делать в грозу

Во время грозы категорически запрещено прятаться под одинокими деревьями, пользоваться зонтом и мобильным телефоном, а также находиться в водоемах или на возвышенностях. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.
Спасатель пояснил, что приближение непогоды можно распознать по темным облакам, резкому изменению температуры и безветрию, а расстояние до грозового фронта вычисляется по паузе между вспышкой и громом. Три секунды тишины соответствуют одному километру, и сокращение этого интервала сигнализирует о необходимости срочно искать укрытие.
В открытой местности следует присесть на корточки в сухой впадине, не касаясь земли руками и избегая положения лежа. Безопасным местом является автомобиль с закрытыми окнами, но продолжать движение во время разрядов опасно из-за риска ослепления и плохой видимости.
Признаками непосредственной угрозы удара молнии служат встающие дыбом волосы и жужжание металлических предметов. В такой ситуации нельзя бежать, а в помещении необходимо закрыть окна, обесточить приборы и не растапливать печь, так как дым проводит электричество.
