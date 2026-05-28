В Волгоградской области объявили об угрозе атаки БПЛА

Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодняшнем вечером.
Сообщения об угрозе атаки БПЛА поступили на телефоны волгоградцев в 22:04.
Из-за возможного налета дронов горожан попросили не подходить к окнам, не пользоваться лифтом и соблюдать осторожность на открытых участках улиц.
Напомним, что минувшей ночью беспилотная опасность действовала в регионе более пяти часов. Утром в Минобороны сообщили, что смертоносные летательные аппараты миновали Волгоградскую область.
Фото Андрея Поручаева.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше