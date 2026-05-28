В России воссоздадут Челябинское высшее танковое училище

Ранее сообщалось, что 11-летний Доржу-Маадыр из Тувы, сын ветерана СВО, поступил в Кызыльское президентское кадетское училище после встречи с Владимиром Путиным. Мальчик рассказывал президенту о мечте стать кадетом, после чего его зачислили приказом министра обороны. По словам отца ребёнка Буяна Донгака, школьник успешно учится и получает отличные оценки по всем предметам. Особых результатов он добился в математике: Доржу-Маадыр занял первое место на конкурсе «Гранит науки». Семья отмечала, что мальчик хотел бы снова встретиться с президентом, поблагодарить его лично и пожать ему руку.