Variety: Николас Кейдж официально сменил фамилию

Николас Кейдж родился в 1964 году в Калифорнии. Известность к нему пришла после участия в фильмах культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который приходится ему дядей. В ходе своей карьеры он снимался в фильмах разных жанров — от экспериментальных до кассовых боевиков. В 1996 году актер был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «лучшая мужская роль» за работу в психологической драме Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас».