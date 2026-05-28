Variety: Николас Кейдж официально сменил фамилию

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил ее на сценический псевдоним. Об этом он сообщил в интервью журналу Variety.
По словам актера, подобное решение связано с желанием избавиться от ассоциаций с семейной фамилией. Кейдж принадлежит к знаменитой голливудской династии Коппола. Он — племянник культового режиссера Френсиса Форда Коппола и актрисы Талии Шайр, внук композитора Кармайна Коппола. Его кузены Роман Коппола и София Коппола также известны в киноиндустрии.
«В прошлом году я официально сменил имя. Я Ник Кейдж и в жизни, и на экране. Лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой», — сказал актер.
Кейдж также отметил, что решил оставить имя Николас, потому что так его называл отец.
Николас Кейдж родился в 1964 году в Калифорнии. Известность к нему пришла после участия в фильмах культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который приходится ему дядей. В ходе своей карьеры он снимался в фильмах разных жанров — от экспериментальных до кассовых боевиков. В 1996 году актер был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «лучшая мужская роль» за работу в психологической драме Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас».