В конкурсную программу кинофестиваля «День Победы» вошли 88 фильмов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пятый международный кинофестиваль «День Победы» пройдет в Москве и Подмосковье с 21 по 26 июня. В конкурсную программу 2026 года вошли 88 картин, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.
«Оргкомитет кинофестиваля подвел итоги приема заявок. В адрес киносмотра поступило 364 фильма из 9 стран. 88 работ вошли в конкурсную программу. Совсем скоро мы узнаем, какой фильм откроет фестивальную неделю, и объявим состав жюри. А пока — поздравляем всех номинантов», — говорится в сообщении.
Торжественная церемония открытия пройдет 21 июня 2026 года в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны на площадке Музея Победы в кинотеатре «Поклонка».
Кинофестиваль не только напомнит о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, но и продемонстрирует противодействие фальсификации истории. «Его основная задача — продвижение творческих достижений советских, российских и зарубежных кинематографистов, создававших в прошлом и снимающих в настоящее время фильмы по данной тематике», — добавили в пресс-службе. Зрители увидят документальные фильмы, полнометражные и короткометражные игровые о Великой Отечественной войне; документальные и игровые фильмы о событиях на Донбассе; Советские художественные фильмы о Великой Отечественной войне 1970−1980 годов выпуска; анимационные фильмы, а также работы в спецноминации «Музыкальные видеоклипы военно-патриотической и гражданственной направленности».
С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля.