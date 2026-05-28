Назван алкоголь, который опасно выливать в раковину

Представьте: праздник окончен, на столе гора посуды, а в бокалах плещется недопитый алкоголь. Многие из нас по привычке выливают остатки прямо в раковину, считая это мелочью. Но эксперты бьют тревогу: именно так мы своими руками ломаем канализацию.
Сантехники рассказывают, что после праздников они фиксируют всплеск аварийных вызовов. Главная причина — неправильная утилизация напитков. Специалист по дренажным системам Анкит Сехгал объяснил, почему этот метод опасен.
Наибольший вред наносят не крепкие напитки, а сладкие сливочные ликеры и коктейли с яйцами. На вид они жидкие, но по сути это чистый жир. Попадая в холодные трубы, смесь быстро остывает, прилипает к стенкам и накапливается слой за слоем. Просвет трубы сужается, и вода перестает уходить. Зимой ситуация ухудшается из-за остатков подливок, мясного сока и масла, которые также отправляются в слив, — пишет канал «Едим дома».
«Если вы уже вылили такой напиток, действуйте быстро», — утверждает Анкит Сехгал. Он советует немедленно включить горячую воду и добавить обильное количество средства для мытья посуды. Щелочь в составе поможет расщепить жиры и протолкнуть их дальше по системе, пока они не затвердели окончательно.
Эксперт советует: запомните простое правило- сливочные и яичные напитки нельзя лить в канализацию. Герметично закройте бутылку или перелейте остатки в пакет и выбросьте в твердый мусор. А если уезжаете надолго, перед отъездом вылейте в слив стакан воды и накройте отверстие салфеткой.
Это сохранит водяной затвор, который блокирует запахи из труб, и вернувшись домой, вы не почувствуете неприятного амбре.
