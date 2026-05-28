Центр зимнего отдыха в Волгограде суд оштрафовал за шум от снегогенераторов

В областном центре Кировский районный сум признал ООО «Акватория» виновным в превышении уровня шума, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
На бесконечный гул от снегогенерирующих машин жители поселка Горная Поляна жаловались всю зиму куда только возможно. Во время одной из проверок — 17 февраля специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня шума в течение почти часа. Впоследствии было установлено, что превышения наблюдались не только в дневное, но и в ночное время суток. Источниками шума стали две установки, производящие снег.
В связи с этим суд признал предприятие, использующее шумные генераторы, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм и обязал компанию выплатить штраф в 10 тысяч рублей.
