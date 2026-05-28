Shaman показал содержимое своей таинственной папки

В своем Telegram-канале он опубликовал клип на новую песню «Россия-мама». В нем он говорит, что считает Россию матерью, которую нельзя предавать. После этого певец достает из папки фото признанных иноагентами и покинувших страну россиян. В финале песни их фотографии оживают с помощью ИИ и вместе они поют песню Shaman.