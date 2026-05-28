Shaman показал содержимое своей таинственной папки

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, раскрыл содержимое таинственной папки, с которой он появлялся на концерте в подмосковном Пушкино и опубликовал несколько видео.
В своем Telegram-канале он опубликовал клип на новую песню «Россия-мама». В нем он говорит, что считает Россию матерью, которую нельзя предавать. После этого певец достает из папки фото признанных иноагентами и покинувших страну россиян. В финале песни их фотографии оживают с помощью ИИ и вместе они поют песню Shaman.
В ролике используются изображения певицы Земфиры*, журналиста Юрия Дудя*, исполнителей Моргенштерна*, Андрея Макаревича* и других.
«Там они за деньги выступают против России, а в моём клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им ещё позволяют сказать “Россия-мама”», — написал Shaman в комментарии к клипу.
Ранее Shaman опубликовал несколько видео с этой папкой — у здания посольства США в Москве, у скульптурной композиции «Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной набережной, на фоне Кремля. С этой папкой он открыл концерт в подмосковном Пушкино.
* Признаны Минюстом РФ иноагентами.