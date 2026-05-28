На Ставрополье выпал град размером с перепелиное яйцо

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Град прошел в нескольких округах Ставрополья, власти проводят оценку ущерба в результате непогоды, сообщают главы территорий в Telegram-каналах. В некоторых округах размер града был сопоставим с перепелиным яйцом.
«В ряде наших населенных пунктов прошел град. По оперативным данным, поступившим в ЕДДС, стихия затронула следующие территории: станицы Бекешевская, Боргустанская, Ессентукская, село Винсады, поселки Томатный, Пятигорский, Санамер, а также села Джуца и Юца», — написал в Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Глава округа опубликовал фотографии града. Размер некоторых градин сопоставим с размером перепелиного яйца. «Предварительные результаты осмотра показывают, что сельскохозяйственные угодья находятся в удовлетворительном состоянии. Осмотр продолжается, окончательные выводы будут сделаны позже. На данный момент жалоб и обращений от жителей ни в ЕДДС, ни в территориальные отделы не поступало», — отметил Бондаренко.
Такой же крупный град прошел и в Кировском округе. Начато обследование территорий для оценки возможных повреждений и рисков, отметил глава округа Николай Новопашин. Крупный град зафиксирован и в Минераловодском округе.
«Все профильные службы — в режиме готовности. В числе приоритетных задач по ликвидации последствий стихии — восстановление линий электропередачи (при необходимости), уборка поваленных веток и деревьев, откачка воды с подтопленных территорий, проверка состояния дорожной инфраструктуры», — отметил в Telegram-канале глава округа Максим Гаранжа.
В Пятигорске в результате непогоды упало дерево, которое оборвало провода трамвайной линии. «Трамвайное управление временно восстановило контактную сеть для вывоза девяти застрявших трамваев. Необходима замена еще двух опор. Работы обещают завершить до завтрашнего утра», — написал в Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов.
По данным Ставропольского гидрометцентра, в регионе действует штормовое предупреждение. До конца суток 28 мая, в течение суток 29 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с.