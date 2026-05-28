Николас Кейдж сменил имя на Николас Кейдж

Американский актер Николас Кейдж в четверг, 28 мая, заявил, что убрал из своего имени фамилию «Коппола», которая связывает его с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой, и официально стал Николасом Кейджем.
— Лучше быть патриархом собственной маленькой семьи, чем племянником-клоуном на задворках чьей-то еще, поэтому я принял решение стать Кейджем. «Кейдж» — фамилия, которую я подсмотрел комиксах, просто подумав, что это классное имя. При этом я вырос в очень авангардной, эксцентричной семье, где ходили разговоры о Джоне Кейдже и его экспериментальных композициях, —.
Он добавил, что искал что-нибудь короткое и приятное — например, «Джеймс Дин», передает Variety.
14 ноября 2025 года актриса Агата Муцениеце сменила фамилию с Прилучной на Дранга. Об этом стало известно из названия ее индивидуального предпринимательства — теперь ИП зарегистрировано как «Дранга Агата» вместо прежнего «Прилучная Агата».
В октябре российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что планирует защищать свою фамилию и не позволит носить ее бывшей супруге Полине Дибровой.