В Китае открывают школу для роботов: их научат 45 базовым навыкам

Уже этим летом более ста гуманоидов станут «первоклассниками» нового тренировочного центра.

В Шанхае готовят к открытию необычное учебное учреждение — тренировочный центр для роботов. Здание площадью 5 тыс. кв. м станет местом, где более 100 гуманоидов от разных компаний будут осваивать профессии будущего. Об этом пишет New Atlas.

По замыслу разработчиков, «ученики» подготовятся к работе в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и других сферах. Их ждёт плотная программа: каждому роботу предстоит освоить 45 базовых навыков — от захвата и сортировки предметов до точной транспортировки товаров. Предполагается, что такая подготовка позволит им быстро адаптироваться к реальным рабочим задачам.

Генеральный директор центра Сюй Бинь отмечает, что проект создавался для расширения возможностей отрасли: «Мы создали этот центр, чтобы обеспечить масштабный обмен и использование данных, что расширит возможности всей отрасли».

Специалисты будут наблюдать за роботами разных форматов и размеров, анализировать их поведение и эффективность. В будущем на основе собранных данных планируется разработка робота общего назначения — универсального гуманоидного помощника с «супермозгом». Предполагается, что следующие поколения машин смогут обучаться ещё быстрее.

