Daily Mirror: здоровье кронпринцессы Метте-Марит ухудшилось

Кронпринц Норвегии Хокон сообщил о серьезном ухудшении состояния своей супруги Метте-Марит, страдающей фиброзом легких. Об этом пишет Daily Mirror.
По словам наследника норвежского престола, в последние недели самочувствие кронпринцессы заметно ухудшилось. Сейчас Метте-Марит ежедневно использует кислородный баллон, однако Хокон признал, что такой способ поддержки не является полноценным решением проблемы.
Диагноз супруге кронпринца поставили еще в 2018 году. В декабре королевский двор Норвегии сообщал, что из-за прогрессирующего заболевания Метте-Марит может понадобиться трансплантация легких.
Сообщения о состоянии здоровья принцессы появились на фоне продолжающихся скандалов вокруг норвежской королевской семьи. Сын Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хейби, проходит по делу о 32 преступлениях, среди которых фигурируют обвинения в изнасиловании и угрозах. Судебный процесс завершился в марте, сейчас он находится в тюрьме в ожидании приговора.
Кроме того, имя кронпринцессы оказалось связано с так называемыми файлами Джеффри Эпштейна. В конце марта Метте-Марит впервые публично рассказала о знакомстве с американским финансистом.
В интервью телеканалу NRK она сообщила, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году через общего знакомого. По словам кронпринцессы, на тот момент ей ничего не было известно о преступлениях финансиста, и позже она почувствовала себя обманутой.
Норвежский королевский двор ранее уже сообщал, что из-за болезни Метте-Марит вынуждена сокращать количество официальных мероприятий и публичных выступлений. В последние годы график ее участия в государственных церемониях неоднократно корректировался по медицинским причинам.
