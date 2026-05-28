СМИ: Крупному бизнесу РФ разрешили покупать тяжелое вооружение для защиты от БПЛА

Утвержден механизм, позволяющий частным компаниям и предприятиям приобретать крупнокалиберное вооружение, включая турели, зенитные артиллерийские комплексы, радиолокационные устройства, специализированный транспорт и комплексы радиоэлектронной борьбы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, что также подтвердил представитель военного ведомства.
— В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения, — пояснил источник РБК.
Другой источник подтвердил эту информацию, уточнив, что новые решения «определяют механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения». В числе упомянутого вооружения он назвал зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, специализированный транспорт и комплексы РЭБ.
По словам источника РБК, знакомого с организацией противовоздушной обороны гражданской инфраструктуры, она обеспечивается как зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы ПВО, так и силами мобильных огневых групп, которые формируются из резервистов.
— И те, и другие полностью обеспечиваются и управляются министерством обороны, — приводят слова источника в материале.
Только за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 62 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над регионами России.