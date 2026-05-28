Американцы освободили дорогу к золоту ЧМ для Кросби и Селебрини

Сборная США с трудом попала в плей-офф мирового первенства, решив этот вопрос только в заключительный день группового этапа благодаря победе над австрийцами. Лидерам группы A в лице финнов и швейцарцев американцы заслуженно проиграли, уступили они и латвийцам. Учитывая скептическое отношение к групповому этапу чемпионата мира, который является затянутым, можно было предположить, что к плей-офф сборная США разыграется. Однако американцев сгубило во многом попадание как раз на лучшую команду группы B в лице канадцев.
Сборную США не выручил против мощной связки Кросби и Маклина Селебрини и олимпийский чемпион Мэттью Ткачук, который ехал в Швейцарию с надеждой попасть в «Тройной золотой клуб», куда входят обладатели Кубка Стэнли, победители Олимпиады и чемпионы мира. Селебрини открыл счет в конце первого периода, реализовав большинство. Стартовый отрезок запомнился и удалением до конца матча Райана Линдгрена за опасный удар в голову Эвана Бушара. Самый результативный защитник минувшего регулярного чемпионата из «Эдмонтона» также не вернулся потом в игру, что может стать проблемой для канадцев в полуфинале.
Сборная Канады контролировала игру с начала второго периода, но забить никак не могла, а американцы ждали своего шанса. Но дождались его именно «кленовые листья» — форвард Дилан Холлоуэй в середине периода сам добил шайбу после первого броска. Поймал кураж вратарь канадцев Джет Гривз, отразивший ряд опасных бросков. В третьем периоде сборная Канады также выстояла, а потом забила два гола в пустые ворота, один из которых на счету Кросби.
За форварда «Питтсбурга» было приятно, так как он сумел реабилитироваться за поражение своей национальной команды в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата мира от датчан.
В другой четвертьфинальной паре сборная Финляндии ожидаемо уверенно обыграла чехов — 4:1. Финны забили три гола подряд, не дав шансов сопернику. Тем самым сборная Суоми прервала серию из трех поражений в ¼ финала, которая длилась с 2023 по 2025 год. Полуфинальные пары определятся после всех игр ¼ финала.