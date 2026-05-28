Американцы освободили дорогу к золоту ЧМ для Кросби и Селебрини

Сборную США не выручил против мощной связки Кросби и Маклина Селебрини и олимпийский чемпион Мэттью Ткачук, который ехал в Швейцарию с надеждой попасть в «Тройной золотой клуб», куда входят обладатели Кубка Стэнли, победители Олимпиады и чемпионы мира. Селебрини открыл счет в конце первого периода, реализовав большинство. Стартовый отрезок запомнился и удалением до конца матча Райана Линдгрена за опасный удар в голову Эвана Бушара. Самый результативный защитник минувшего регулярного чемпионата из «Эдмонтона» также не вернулся потом в игру, что может стать проблемой для канадцев в полуфинале.