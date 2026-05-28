Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американцы освободили дорогу к золоту ЧМ для Кросби и Селебрини

Канадская сборная одержала победу в четвертьфинале со счетом 4:0.

ЖЕНЕВА, 28 мая. /ТАСС/. Сборная США по хоккею сложила полномочия чемпионов мира, проиграв в ¼ финала турнира в Швейцарии команде Канады. К реваншу за поражение в финале Олимпиады руку приложил и Сидни Кросби, забивший первый гол на турнире.

Сборная США с трудом попала в плей-офф мирового первенства, решив этот вопрос только в заключительный день группового этапа благодаря победе над австрийцами. Лидерам группы A в лице финнов и швейцарцев американцы заслуженно проиграли, уступили они и латвийцам. Учитывая скептическое отношение к групповому этапу чемпионата мира, который является затянутым, можно было предположить, что к плей-офф сборная США разыграется. Однако американцев сгубило во многом попадание как раз на лучшую команду группы B в лице канадцев.

Сборную США не выручил против мощной связки Кросби и Маклина Селебрини и олимпийский чемпион Мэттью Ткачук, который ехал в Швейцарию с надеждой попасть в «Тройной золотой клуб», куда входят обладатели Кубка Стэнли, победители Олимпиады и чемпионы мира. Селебрини открыл счет в конце первого периода, реализовав большинство. Стартовый отрезок запомнился и удалением до конца матча Райана Линдгрена за опасный удар в голову Эвана Бушара. Самый результативный защитник минувшего регулярного чемпионата из «Эдмонтона» также не вернулся потом в игру, что может стать проблемой для канадцев в полуфинале.

Сборная Канады контролировала игру с начала второго периода, но забить никак не могла, а американцы ждали своего шанса. Но дождались его именно «кленовые листья» — форвард Дилан Холлоуэй в середине периода сам добил шайбу после первого броска. Поймал кураж вратарь канадцев Джет Гривз, отразивший ряд опасных бросков. В третьем периоде сборная Канады также выстояла, а потом забила два гола в пустые ворота, один из которых на счету Кросби.

За форварда «Питтсбурга» было приятно, так как он сумел реабилитироваться за поражение своей национальной команды в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата мира от датчан.

В другой четвертьфинальной паре сборная Финляндии ожидаемо уверенно обыграла чехов — 4:1. Финны забили три гола подряд, не дав шансов сопернику. Тем самым сборная Суоми прервала серию из трех поражений в ¼ финала, которая длилась с 2023 по 2025 год. Полуфинальные пары определятся после всех игр ¼ финала.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше