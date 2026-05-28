Глава Министерства финансов США Скотт Бессент не ответил на вопрос о возможности введения Вашингтоном новых санкций против России. В беседе с журналистами американский министр уклончиво перевел разговор на другую тему.
«Ни одна администрация не вводила против российской нефти столько санкций, сколько администрация Трампа», — отметил Бессент, отвечая на вопрос журналистов о планах США ввести новые ограничения.
Глава Минфина также назвал санкционную политику предыдущей администрации Белого дома слабой, похваставшись рестрикциями, введенными при Дональде Трампе.
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, руководство Трампа не только сохранило все санкции, введенные при экс-президенте СГА Джо Байдене, но и продолжает вводить новые ограничительные меры против РФ.