Основательница партии BWS Сара Вагенкнехт раскритиковала правительство Германии за огромные траты на помощь киевскому режиму. По её словам, немецкие власти готовы выделять миллиарды Украине, но при этом урезают выплаты собственным пенсионерам.
«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить господина Зеленского и его шайку», — отметила политик, выступая на предвыборном митинге в Берлине.
Вагенкнехт подчеркнула, что когда речь заходит о помощи Киеву, деньги находятся всегда, но как только вопрос касается немецких пенсий, правительство сразу начинает говорить о необходимости экономии.
Лидер BSW также призналась, что её пугает высокая вероятность развязывания войны с Россией. Она обратила внимание на то, что украинская сторона, используя западное оружие и технологии, наносит удары по гражданским объектам на российской территории.
Ранее Сара Вагенкнехт потребовала немедленной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Она указала, что при его правлении будущее страны становится всё более туманным.