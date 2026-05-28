«У нас много экспертов»: актер Максимов ответил критикам «Гамлета»

Российский актер Андрей Максимов в четверг, 28 мая, заявил, что обожает все обсуждения, и назвал «замечательной» ситуацию, в которой люди остались неравнодушны к спектаклю «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.
— Это самое прекрасное. У нас очень много экспертов в разных областях, особенно, в области Шекспира. Я уверен, что и в области Маяковского тоже будет немало знающих людей. Мне кажется, очень правильно сказал Константин Юрьевич Хабенский, что если спектакль не оставляет людей равнодушными, значит, у нас все получилось, — рассказал актер.
Об этом он заявил на премьере сериала «Лиля», передает Starhit.ru.
19 мая, после премьеры «Гамлета», российский актер Дмитрий Певцов призвал установить контроль над теми, кто «работает вне плоскости морально-нравственных ценностей». 22 мая певец Филипп Киркоров заявил, что артист не может пережить успеха коллеги по всему миру, и выразил мнение, что он «всегда был гнилым».
24 мая певец Михаил Боярский охарактеризовал спектакль с Юрой Борисовым в главной роли словами «черт-те что!».