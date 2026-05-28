В УК «Аэропорты регионов» предупредили о распространении фейков в СМИ о компании

«В ночь на 28 мая 2026 года на УК “Аэропорты Регионов” была совершена информационная атака. Был взломан сайт компании, и на одной из его страниц было размещено поддельное (фейковое) заявление от лица руководства компании. Данная страница была оперативно удалена, однако ее скриншоты используются СМИ-иноагентами для продолжения атаки на компанию», — говорится в сообщении «Аэропортов регионов» в «Максе».