В УК «Аэропорты регионов» предупредили о распространении фейков в СМИ о компании

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. УК «Аэропорты регионов» предупредила о распространении фейковых сообщений о компании в нескольких СМИ-иноагентов. Это связано со взломом сайта компании в ночь на 28 мая, когда на одной из страниц появилось поддельное сообщение от лица руководства, которое было оперативно удалено.
«В ночь на 28 мая 2026 года на УК “Аэропорты Регионов” была совершена информационная атака. Был взломан сайт компании, и на одной из его страниц было размещено поддельное (фейковое) заявление от лица руководства компании. Данная страница была оперативно удалена, однако ее скриншоты используются СМИ-иноагентами для продолжения атаки на компанию», — говорится в сообщении «Аэропортов регионов» в «Максе».
В компании добавили, что находятся в контакте с правоохранительными органами, отметив, что на операционную деятельность компании и управляемых активов инцидент не повлиял.