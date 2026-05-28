Финляндия начала бесплатно возить туристов после исчезновения россиян

Финляндия начала предлагать иностранным туристам бесплатные поездки в восточные регионы страны, расположенные рядом с российской границей. Программа запущена на фоне резкого сокращения доходов туристической отрасли после прекращения потока путешественников из России.
Как сообщает Karjalainen, организацией поездок занимается центр развития бизнеса Business Finland. Перелеты для участников оплачиваются за счет финской стороны, а расходы на месте берут на себя принимающие регионы.
Бесплатные путешествия проходят в рамках программы «Отдыхай как финн», которая охватывает Восточную Финляндию. По данным Business Finland, интерес к акции оказался высоким. Всего организаторы получили около 24 тысяч заявок. Кандидатов отбирали по видеороликам, размещенным в социальных сетях. Больше всего желающих приехать в Финляндию оказалось среди жителей США, Турции, Индии и Великобритании.
Программа направлена на поддержку туристического бизнеса восточных районов страны, которые особенно сильно пострадали после исчезновения российских туристов. При этом Лапландия в проект не включена, поскольку этот регион остается единственным в Финляндии, где турпоток продолжает расти.
Финские участники рынка признают, что отдых на озере Сайма с рыбалкой, лодочными прогулками и сауной был востребован прежде всего среди россиян, посещавших страну круглый год. Европейские туристы, как отмечается, проявляют к такому формату значительно меньший интерес.
Ранее финские туроператоры пытались продвигать поездки в другие регионы страны под видом отдыха в Лапландии для туристов из Великобритании. Кроме того, в Финляндии начали рекламировать продуктовые магазины как отдельные туристические объекты, рассчитывая привлечь иностранцев интересом к местной кухне.
До пандемии и закрытия границ российские туристы тратили в Финляндии до одного миллиона евро в день. После прекращения поездок из России доходы туристической отрасли страны заметно сократились.
Представители туристической отрасли Восточной Финляндии продолжают искать новые способы привлечения иностранцев, поскольку прежний поток путешественников из России обеспечивал стабильную загрузку гостиниц, магазинов и сервисов на протяжении всего года.
