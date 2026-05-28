Финляндия начала бесплатно возить туристов после исчезновения россиян

Бесплатные путешествия проходят в рамках программы «Отдыхай как финн», которая охватывает Восточную Финляндию. По данным Business Finland, интерес к акции оказался высоким. Всего организаторы получили около 24 тысяч заявок. Кандидатов отбирали по видеороликам, размещенным в социальных сетях. Больше всего желающих приехать в Финляндию оказалось среди жителей США, Турции, Индии и Великобритании.