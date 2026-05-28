Шарипзянов первым из защитников получил «Золотую клюшку» КХЛ

Ранее российский нападающий Роман Канцеров подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». Соглашение начнёт действовать с сезона 2026/27, а зарплата хоккеиста составит 1,075 млн долларов в год. Перед переездом в Северную Америку Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». При этом клуб КХЛ сохранил права на игрока, если он решит вернуться в лигу.