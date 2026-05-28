Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарипзянов первым из защитников получил «Золотую клюшку» КХЛ

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил «Золотую клюшку» и стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги.

Источник: Life.ru

«Золотая клюшка» впервые досталась защитнику. До этого приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ получали только представители других амплуа. На награду также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв и форвард минского «Динамо» Сэм Энэс. По итогам голосования приз получил игрок «Авангарда».

Шарипзянов выступает за омский клуб и входит в число ключевых игроков команды. Его награда стала отдельным событием для лиги, поскольку защитники ранее не выигрывали этот приз.

Ранее российский нападающий Роман Канцеров подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхокс». Соглашение начнёт действовать с сезона 2026/27, а зарплата хоккеиста составит 1,075 млн долларов в год. Перед переездом в Северную Америку Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом». При этом клуб КХЛ сохранил права на игрока, если он решит вернуться в лигу.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.