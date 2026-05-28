Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии в четверг, 28 мая, обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который прошел в Швейцарии. Финская команда достигла этой стадии впервые с 2022 года — на предыдущих трех чемпионатах мира спортсмены покидали соревнования в четвертьфинале.
Встреча с чешской командой прошла в четверг в Цюрихе и завершилась со счетом 4:1 в пользу финской сборной. У победителей шайбы забросили Сакари Маннинен на восьмой минуте, Антон Лунделль на 15-й минуте, а также Конста Хелениус на 22-й и Ленни Хямеэнахо на 56-й минутах. У чешской сборной на 31-минуте матча отличился Филип Гронек.
Полуфинальные пары распределят в зависимости от рейтинга команд. В частности, полуфиналист с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким.
17 марта пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что следующий Кубок мира по хоккею состоится в Канаде и Чехии. В Праге и Калгари пройдут матчи группового этапа и по одной игре плей-офф. При этом полуфиналы и финал проведут в Эдмонтоне.